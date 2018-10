Koolmees laat frauderisico UWV onderzoeken

Er komt een extern onderzoek bij uitkeringsinstantie UWV naar risico’s op misbruik en fraude. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigd. „Vreemde ogen gaan het UWV hierop doorlichten”, aldus de bewindsman.

Aanleiding zijn recente berichten over grootschalige fraude met WW-uitkeringen door Poolse arbeidsmigranten. Koolmees moest daar donderdag tekst en uitleg over komen geven in de Tweede Kamer. Net als veel Kamerleden noemde de minister gesjoemel met uitkeringen onacceptabel. „Het ondermijnt de solidariteit en het vertrouwen in ons sociale zekerheidsstelsel.”

Koolmees laat daarnaast de communicatie tussen het UWV en zijn eigen departement tegen het licht houden. Signalen dat er iets mis was bleven op het ministerie lang onopgemerkt. De minister sprak tegen dat bij het UWV sprake is geweest van wanbeleid, zoals sommige Kamerleden wel vinden.