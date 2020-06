Koolmees: kabinet moet voorbeeld geven tegen racisme

Het kabinet moet volgens minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een voorbeeldfunctie hebben in de strijd tegen racisme. Ook is er volgens hem wel degelijk wat tegen te doen vanuit de overheid, door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te scherpen.

Premier Rutte zei vrijdag dat de regering niet meer tegen racisme kan doen dan ze nu al doet. Volgens hem moet de oplossing vanuit de burgers zelf komen. „Het is niet zo dat als er een probleem is in de samenleving, dat de politiek het dan maar oplost. Dat is een verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben.”

De afgelopen week was er ook in Nederland veel aandacht voor racisme, nadat bijna twee weken geleden in de Verenigde Staten een zwarte man overleed door politiegeweld. „Het laat zien dat racisme ook hier erg diep zit en dat we een extra stap moeten nemen”, aldus Koolmees.

Hij herkent enkele van de problemen waartegen werd gedemonstreerd. “Ik kom discriminatie op de arbeidsmarkt vaak tegen in mijn eigen portefeuille. Jongeren krijgen bijvoorbeeld geen stage of baan door hun huidskleur of achternaam. We moeten er breder mee aan de slag, je hoort het nog te vaak.” Het kabinet heeft nog maatregelen in petto, verklapte de bewindsman, maar over wat dat precies behelst kan hij nog niet veel kwijt.

Koolmees benadrukt dat het probleem „niet makkelijk weg te toveren” is. „Maar het bespreekbaar en zichtbaar maken zijn belangrijke onderdelen tegen discriminatie.”

