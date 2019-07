Koolmees: geen leider van D66

Wouter Koolmees wil geen leider van D66 worden. Dat zegt de minister van Sociale Zaken in een interview in De Telegraaf.

„Ik ben beter in andere dingen”, aldus Koolmees. Hij zegt in de krant dat hij een lijsttrekkersverkiezing verwacht. Hij heeft zelf ook een voorkeur voor de ideale leider, maar wil niet zeggen wie dat is.

Koolmees is te spreken over fractieleider Rob Jetten. „Rob moest in hele grote schoenen stappen, van Alexander Pechtold die er sinds 2006. Ik vind dat Rob het ontzettend goed heeft gedaan. Er is nu een klimaatakkoord. Hij heeft ook een goede campagne gevoerd voor de provinciale staten.”

Onder de voormalige leider Pechtold had de partij succes met het doorvoeren van hervormingen. „Misschien moet dat wat meer zichtbaarder worden naar buiten. We hebben een moeilijk eerste jaar gehad in het keabinet. er is toen weinig zichtbaar geweest van de invloed van D66 op het kabinetsbeleid. Nu zie je dat wel, bijvoorbeeld met het pensioenakkoord.”