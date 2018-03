Koolmees: Belemmeren godsdienstvrijheid wordt niet getolereerd

Iedereen moet in Nederland zonder vrees voor geweld in vrijheid een godsdienst kunnen belijden, aldus minister Koolmees (Sociale Zaken).

Het belemmeren van die vrijheid „wordt niet getolereerd”, schreef hij donderdag in antwoord op SGP-vragen over een bericht in het Reformatorisch Dagblad dat ex-moslims in ons land regelmatig worden bedreigd. Asielzoekers die andersgelovigen bedreigen, „worden streng aangepakt.”

Koolmees stelt verder dat hij geweldsincidenten en discriminatie „ten zeerste betreurt.”