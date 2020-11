Koolmees: baanbehoud stond voorop bij vormgeving loonregeling

Het kabinet heeft het bonus- en dividendverbod in de loonkostenregeling zo vormgegeven dat de kans op behoud van werkgelegenheid het grootste was. Daarom is ervoor gekozen het verbod niet te laten gelden voor buitenlandse moedermaatschappijen waarvan alleen een Nederlandse dochter van de regeling gebruikmaakt, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

„Wij hebben een keuze gemaakt voor wat het beste is voor de werkgelegenheid”, aldus Koolmees. Zijn ambtenaren hebben volgens hem verkend of het mogelijk zou zijn ook buitenlandse moederconcerns het betalen van bonussen en dividend te verbieden. Maar zij achtten het risico te groot dat daardoor juist banen verloren zouden gaan.

Het verbod op bonussen en dividend was een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Die wilde ermee voorkomen dat steungeld in de zakken van aandeelhouders en bestuurders kon belanden. Koolmees vindt dat hij aan die wens gehoor heeft gegeven. Die route is namelijk versperd doordat het dochterondernemingen niet is toegestaan geld door te sluizen naar hun moederconcern.

De kwestie kwam ter sprake bij de behandeling van de begroting van Koolmees’ ministerie na een bericht van de NOS. De linkse oppositie reageerde verbaasd en eiste direct opheldering van de bewindsman. Die houdt evenwel vol dat hij „niks verborgen” heeft toen hij het definitieve voorstel voor de regeling eind juni naar de Kamer stuurde. De uitzondering stond volgens hem „expliciet” in de stukken vermeld.