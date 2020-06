Koning houdt troonrede in Grote Kerk in Den Haag

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus niet plaats in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag. Dat heeft voorzitter Khadija Arib aan de leden van de Tweede Kamer laten weten.

„In tegenstelling tot de Ridderzaal biedt de Grote Kerk voldoende ruimte voor 225 Kamerleden en het kabinet, met inachtneming van een onderlinge afstand van anderhalve meter”, aldus Arib in de brief.

Het is voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering niet op het Binnenhof plaatsvindt, aldus een verklaring van de Eerste Kamer. De verplaatsing is een gezamenlijk besluit van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Alleen vertegenwoordigers van beide Kamers en het kabinet kunnen aanwezig zijn bij de troonrede. „Helaas is het dit jaar niet mogelijk dat Kamerleden gasten meenemen naar de Verenigde Vergadering.”

Het kan ook nog weer veranderen. Als er strenger beleid nodig is vanwege bijvoorbeeld een nieuwe uitbraak van het coronavirus dan zal de viering van Prinsjesdag verder worden afgeschaald.

Officieel hoeft Prinsjesdag niet te worden verplaatst, maar de voorzitters willen zich aan de richtlijnen van het RIVM en kabinet houden. „De in de Grondwet verankerde Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal valt formeel buiten deze maatregelen.”

Prinsjesdag is op de derde dinsdag in september. Het kabinet presenteert dan zijn begroting voor het komende jaar. De troonrede van de koning vormt de officiële opening van het nieuwe werkjaar van het parlement.