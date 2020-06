Koning houdt troonrede in Grote Kerk in Den Haag

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus niet plaats in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag. Dat heeft voorzitter Khadija Arib aan de leden van de Tweede Kamer laten weten.

„In tegenstelling tot de Ridderzaal biedt de Grote Kerk voldoende ruimte voor 225 Kamerleden en het kabinet, met inachtneming van een onderlinge afstand van anderhalve meter”, aldus Arib in de brief.

Alleen vertegenwoordigers van beide Kamers en het kabinet kunnen aanwezig zijn bij de troonrede. „Helaas is het dit jaar niet mogelijk dat Kamerleden gasten meenemen naar de Verenigde Vergadering.”