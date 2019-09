Koning geeft winstwaarschuwing in troonrede

De regering geeft een „winstwaarschuwing” af voor de economische groei op zowel de korte als de lange termijn. Koning Willem-Alexander benadrukt in de troonrede dat Nederland in een „fase van gematigder groei” is terechtgekomen.

De waarschuwing „dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven”, aldus de koning.

Het Centraal Planbureau kondigde in eerdere ramingen ook al aan dat de economische groei iets terugvalt. De belangrijkste reden is de „gure wind uit het buitenland” door internationale onzekerheden, zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Dat beeld bevestigt het kabinet in de troonrede. „Onze internationaal georiënteerde economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten.”

Een sterke economie is wel van groot belang om voorzieningen te kunnen blijven betalen en „met elkaar verder te bouwen aan een sterk Nederland”. Tegelijkertijd zet het kabinet in de troonrede kanttekeningen bij de focus op koopkrachtcijfers en groeipercentages. „Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers. Maar de levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal”, zei de koning.

Persoonlijke gebeurtenissen, zoals het kopen van een huis, het krijgen van kinderen en het aangaan van een relatie, hebben veel meer invloed op het leven van mensen dan economische cijfers.