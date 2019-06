Koning Filip bij start Tour in Brussel

De Belgische koning Filip woont volgende week zaterdag in Brussel de start bij van de 106e Tour de France. Het is voor eerst sinds 1958 dat de ronde in de Belgische hoofdstad begint. Dat gebeurt op de Grote Markt.

De voorbereidingen voor de ‘Grand Départ’ zijn in volle gang. Die brengt volgens het koninklijk paleis niet alleen hulde aan Eddy Merckx, vijftig jaar na zijn eerste touroverwinning in 1969, maar ook aan de gele trui, die honderd jaar geleden werd geïntroduceerd.

De openingsrit start en komt aan in Brussel. Het parcours van de ploegentijdrit op zondag ligt volledig in de hoofdstad. Brussel raadt wielerfans en toeristen aan niet met de auto te komen maar zoveel mogelijk gebruik te maken van trein, metro, fiets en step.