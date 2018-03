Koning beëdigt nieuwe minister woensdagmorgen

Koning Willem-Alexander beëdigt woensdagmorgen op Paleis Noordeinde Stef Blok als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Blok is door minister-president Mark Rutte aangewezen als de opvolger van Halbe Zijlstra die opstapte vanwege het liegen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin.

De keuze voor Blok is een verrassing, want hij verliet afgelopen najaar juist het Binnenhof om buiten de politiek aan het werk te gaan. Met Blok kiest Rutte voor ervaring. Sinds 1998 zat hij in de Kamer, waar hij van 2010 tot 2012 de VVD-fractie leidde.

In het vorige kabinet was hij minister voor Wonen en Rijksdienst. In 2017 nam Blok het geplaagde ministerie van Veiligheid en Justitie over, nadat Ard van der Steur ten val was gekomen vanwege de bonnetjesaffaire.