Komende weken grote landmachtoefening in Nederland

De landmacht houdt de komende weken een grote oefening in Nederland. Het gaat om militairen van vier brigades die op verschillende plekken oefenen op „grootschalige gevechtsoperaties”, meldt Defensie. De oefening, Zebra Sword genoemd, zou eigenlijk in Duitsland plaatsvinden, maar wordt wegens corona in Nederland gehouden.

De oefeningen worden in kleinere groepen uitgevoerd om kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Tussen 26 oktober en 11 november oefenen militairen op defensieterreinen in de buurt van Weert, de Peel, Oirschot, Stroe, Deelen, ’t Harde en Marnewaard. Tussen Amersfoort, Arnhem en Hoogeveen zijn militairen buiten de oefenterreinen actief. „Defensie vraagt mensen om afstand te houden en oefenende eenheden niet op te zoeken. De landmacht verwacht verder weinig overlast te veroorzaken”, laat het ministerie weten.

De eenheden zullen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen wegens corona. Ook hebben de militairen gezichtsmaskers en is geneeskundige ondersteuning aanwezig. Militairen met klachten worden in isolatie geplaatst en getest.