Komend jaar geen centraal examen voor beroepsgericht vak vmbo

Het centraal examen voor de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo wordt komend jaar geschrapt. In plaats daarvan mogen scholen het jaar afsluiten met een schoolexamen, waarin overigens wel dezelfde stof moet worden behandeld. Op deze manier wil minister Arie Slob (Onderwijs) scholen „meer flexibiliteit” geven om het schooljaar voor de leerlingen af te ronden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis hebben veel leerlingen flinke achterstanden opgelopen. De VO-Raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) riep Slob daarom eerder dit jaar al op om het centraal examen af te slanken. „Door de vorm van het examen dit jaar op deze manier aan te passen is er meer flexibiliteit om de afname op een gepast moment te plannen en wordt het tijdsbestek verkleind waarin lokalen en materialen voor eindexamenkandidaten beschikbaar moeten zijn”, schrijft Slob.

Het ministerie had eerder al besloten scholen meer tijd te geven om examens af te nemen: van april tot en met 23 juli.