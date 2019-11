’Kom ‘gedupeerden’ leenstelsel tegemoet’

Studenten die de afgelopen jaren onder het leenstelsel vielen, maar nog niet profiteerden van de extra investeringen in het hoger onderwijs, moeten tegemoet gekomen worden. CDA, SP en GroenLinks willen voor deze groep een contante uitbetaling, of de mogelijkheid de studieschuld te verlagen. Ze doen dat voorstel woensdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs.

Het idee achter het nieuwe leenstelsel was bij de invoering, dat het geld dat het opleverde zou worden geïnvesteerd in het onderwijs. Studenten die tussen september 2015 en augustus 2019 studiefinanciering kregen, vielen echter tussen wal en schip. Voor hen was bedacht dat ze na het behalen van hun diploma een ‘voucher’ zouden krijgen ter waarde van 2000 euro, die ze dan weer zouden kunnen gebruiken voor een andere opleiding.

„Wat ons betreft wordt die regeling aangepast”, zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. De mensen die het betreft moeten het geld cash kunnen laten uitkeren, of er hun studieschuld mee kunnen aflossen. Volgens Lisa Westerveld (GroenLinks) zijn de huidige voorwaarden van de voucher „nogal rigide”. Dit voorstel „zorgt ervoor dat het een echte tegemoetkoming is”, aldus Westerveld.

SP-Kamerlid Frank Futselaar vindt dat „de generatie grootste pechstudenten recht heeft op meer compensatie dan een veredelde boekenbon”.