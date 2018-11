Kok vernieuwde PvdA, maar bleef socialist in hart en nieren

Jazeker, PvdA’er Wim Kok schudde in 1995 zijn ideologische veren af. Maar wie hem om die reden verwijt het socialistische ideaal te hebben verkwanseld, ziet minimaal twee dingen over het hoofd.

Binnen drie jaar tijd verloor Nederland drie markante oud-premiers: Piet de Jong (1915-2016), Ruud Lubbers (1939-2018) en Wim Kok (1938-2018).

Hebben deze politici iets overeenkomstigs? Jazeker. Alledrie kregen ze tijdens of na hun premierschap het verwijt dat het met hun principiële en ideologische gehalte nogal tegenviel.

De Jong? Ach, die man deed weinig meer dan „op de winkel passen.” Lubbers? Een „machtspoliticus” en „pragmaticus” bij uitstek. Kok? Tja, dat was de man van de paarse kabinetten, van het aanpassen van oude socialistische principes aan het derdewegsocialisme van Tony Blair. Of, zoals Kamervoorzitter Arib het dinsdag, tijdens de parlementaire herdenking van Kok, uitdrukte: de man „die zijn ideologische veren afschudde.”

Dergelijke typeringen zijn niet onwaar. Wel moeten ze fors gerelativeerd worden. Zeker in het geval van Kok.

Natuurlijk is het een feit dat de vroegere PvdA-voorman in 1995, in zijn berucht geworden Joop den Uyl-lezing, zijn –zoals hij dat zelf uitdrukte– „ideologische veren afschudde.”

Wat aan de werkelijkheid echter minder recht doet, zijn twee gedachten die door historici en politicologen vaak aan deze uitspraak worden gekoppeld. De eerste is dat Kok door een flinke scheut liberaal water in de socialistische wijn te gieten zijn ideologische wortels verkwanselde. De tweede is dat hij door zijn pragmatische politiek onnodig de electorale neergang van de PvdA in gang zette en ruimte schiep voor een stormachtige groei van de SP. Op beide gedachten valt veel af te dingen.

Om te beginnen, wie interviews met hem bestudeert, valt het op dat zijn eenvoudige komaf –Kok groeide op in het Krimpenerwaardse dorp Bergambacht– hem altijd is blijven stempelen. Zelf grootgebracht in een arbeidersgezin kón hij de belangen van de werkende klasse niet vergeten en bleef hij zijn leven lang een volbloed sociaaldemocraat.

Zo herinnert Wouter Bos zich dat hij ergens in de jaren negentig als staatssecretaris van Financiën het belastingplan met nog één belastingverhoging moest zien rond te krijgen. Plotseling kwam er uit het Torentje een oekaze: de accijns op tabak mocht niet omhoog. Reden: de premier vond dat de bouwvakker op de steiger gewoon zijn sjekkie moest kunnen blijven roken.

De tweede relativering is dat de politicus Kok eigenlijk niet verweten kán worden dat hij het staatssocialisme van Den Uyl (banen scheppen door de publieke sector eindeloos te laten uitdijen) achter zich liet, en dat verving door het idee dat alleen een groeiende economie blijvend voor werk zorgt, ook voor de gewone man. Daarin had hij immers het grootste gelijk van de wereld.

Dat deze koerswending ruimte schiep voor groei van de SP mag waar zijn. Maar wat was, vanuit de PvdA bezien, het alternatief geweest? Zeker, de partij hád kunnen vasthouden aan het oude, dieprode gedachtegoed. Maar zou de kans dan niet groot zijn geweest dat zij de achterliggende decennia werkeloos aan de kant had gestaan, zoals ook de SP –sinds haar entree aan het Binnenhof in 1994– continu buiten regeringscoalities is gebleven?