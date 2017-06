Koenders: Opzeggen klimaatakkoord keerpunt in relatie met VS

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken ziet een keerpunt in de betrekkingen met de Verenigde Staten. Hij heeft dat zaterdag gezegd tijdens een speech op de universiteit Harvard in de VS, twee dagen nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd het klimaatakkoord op te zeggen.

„Enerzijds is samenwerking meer dan ooit nodig, maar is het ook tijd dat Europa zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen”, aldus Koenders. Hij hield een toespraak over het Marshallplan, het Amerikaanse hulpprogramma van zeventig jaar geleden voor Europese landen dat belangrijk was voor de wederopbouw van Nederland.

Volgens Koenders hielp het Marshallplan de sterke trans-Atlantische band te smeden die al tientallen jaren bestaat. Volgens hem kunnen dit soort successen echter ook „door slechts een handvol mannen - meestal mannen - ongedaan worden gemaakt. In ongelooflijk weinig tijd, tegen alle verwachtingen in”.

Koenders ziet de verantwoordelijkheid om voor de eigen principes op te komen. Over de keuze van Trump om uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen zegt Koenders dat het „onze plicht is om onze Amerikaanse vrienden te laten weten wanneer zij een grens overschrijden”.

Samenwerking met de VS is volgens Koenders ook in het ‘America first’-tijdperk van Trump nog mogelijk. „Het Marshallplan kwam destijds niet alleen voort uit Amerikaanse vrijgevigheid. Ook toen handelde Amerika uit eigenbelang.”