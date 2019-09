Knot: ruimte voor investeringen in economie

Op de Nederlandse begroting is ruimte om geld te steken in de economie, zegt Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Vanuit Europees perspectief zou zo’n stimulans ook best wenselijk zijn, volgens Knot.

Het proces van het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het terugschroeven van de staatsschuld na de crisis is „eigenlijk gewoon voltooid”, zegt de centrale bankier in gesprek met de Tweede Kamer. Daarom is er budgettaire ruimte om de economie een duwtje te geven. Dat kan in de vorm van investeringen of verdere lastenverlaging, aldus Knot.

Beleid waarmee de economie wordt gestimuleerd zou wenselijk zijn in de eurozone. Momenteel koopt de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld obligaties op om geld in de economie te pompen. Daartegenover zou ook het begrotingsbeleid van Europese landen kunnen bijdragen aan economische groei. Maar in veel eurozone-landen is daar helemaal geen ruimte voor. In Nederland wel, hoewel de vraag blijft of je budgettair beleid moet voeren „naar Europese wens”, aldus Knot.