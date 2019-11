Knops wil geen onderzoek naar versterkte gebedsoproepen

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken laat geen onderzoek doen naar de mogelijkheden om versterkte gebedsoproepen vanaf moskeeën te voorkomen.

De bewindsman stelde donderdag tijdens de tweede en laatste dag van het begrotingsdebat over Binnenlandse Zaken dat niet de Tweede Kamer maar de gemeenteraad grenzen stelt aan de duur en het geluidsniveau van gebedsoproepen.

SGP-Kamerlid Bisschop vroeg dinsdag tijdens de eerste ronde van het begrotingsdebat om een overzicht van plaatsen waar via versterkers islamitische geloofsbelijdenissen worden uitgeroepen over stadswijken en naar mogelijkheden om dit te voorkomen.

Bisschop is teleurgesteld over het antwoord van Knops. „Als we ons daar nu niet op bezinnen, vrees ik dat dit maatschappelijk gezien een steeds groter probleem zal worden”, aldus de SGP’er. Volgens Bisschop lijkt er een tendens gaande om te komen tot meer gebedsoproepen met versterkers.