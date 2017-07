Knelpunt A4 bij Leiden wordt aangepakt

Een berucht knelpunt op de A4 bij Leiden wordt aangepakt. In beide rijrichtingen komt er over enkele jaren een derde rijstrook bij op het traject Leidschendam-Burgerveen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) hoopt daarmee de doorstroming te verbeteren op een van de drukste stukken snelweg in Nederland. Ze had al 50 miljoen euro gereserveerd om het knelpunt met zijn fileproblemen aan te pakken. Het is nog niet duidelijk hoeveel de hele operatie gaat kosten.

Een deel van de A4 bij Leiden wordt met voorrang verbreed van twee naar drie rijstroken. Het gaat om de flessenhals bij Leiderdorp tussen de N14 en het nieuwe knooppunt Hofvliet in noordelijke richting.