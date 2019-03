Klokkenluider beschermd bij externe melding

Werknemers in de EU die aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging. Dat gaat in nieuwe EU-wetgeving zowel gelden voor klokkenluiders die misstanden binnen het ‘foute’ bedrijf melden als bij een externe klokkenluidersinstantie.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoopt dat de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wetsteksten maandag kunnen worden afgerond. Dat zei ze in Brussel na afloop van beraad over de nieuwe wetgeving met haar Europese collega’s. Nederland heeft zich volgens haar hard gemaakt om ervoor te zorgen dat een klokkenluider die zich onveilig voelt om misstanden intern te melden, het recht krijgt direct naar een externe instantie te stappen, zoals in Nederland het Huis voor Klokkenluiders.