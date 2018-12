Klimaatwet en Klimaatakkoord; hoe zit het?

Het Klimaatakkoord is vrijdag gepresenteerd aan het kabinet. Dit is het resultaat van maandenlange onderhandelingen aan zogenoemde klimaattafels. Vijf vragen en antwoorden over hoe dit akkoord tot stand is gekomen.

Waarom een Klimaatakkoord?

Nederland heeft in 2015, samen met 194 andere landen, het verdrag van Parijs ondertekend. Hierin is als doel opgenomen om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 dan in 1990. Om dit doel om te zetten in concrete maatregelen, heeft de Nederlandse regering vijf zogenoemde klimaattafels in het leven geroepen. De uitkomsten zijn vrijdag gepresenteerd door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, waar de klimaattafels onder vallen.

Wat zijn klimaattafels en wie zijn de deelnemers?

Een tafel is een werkgroep van vertegenwoordigers van allerlei organisaties die spreken over een bepaald thema. Zo is er bijvoorbeeld een Industrietafel, waar bedrijven en milieuorganisaties bespreken welke bijdrage de industrie kan leveren aan minder uitstoot.

Meer dan honderd organisaties en bedrijven hebben meegewerkt aan het Klimaatakkoord. Onder andere Greenpeace, Shell en de FNV zaten aan tafel. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom was voorzitter van de tafel Stedelijke Bebouwing, waar werd gesproken over onder meer warmtepompen en isolatie van woningen.

Waarom moest het bijna een jaar duren?

Het akkoord zou al voor de zomer worden gepresenteerd. De partijen waren er echter nog niet in geslaagd om concrete maatregelen op tafel te leggen. De belangrijkste vraag aan de klimaattafels is wie de kosten voor uitvoering van de plannen gaat dragen. Milieuorganisaties pleiten voor een CO2-heffing voor elke ton uitstoot. Grote bedrijven als Shell en Tata Steel zijn daar tegen. Dit leidde aan de Industrietafel tot lange en stroeve onderhandelingen.

Hoe verhoudt het Klimaatakkoord zich tot de Klimaatwet?

De aangenomen Klimaatwet is iets anders dan het Klimaatakkoord. In de wet is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 daadwerkelijk met 49 procent verlaagd wordt in Nederland. Daarmee neemt de Tweede Kamer het internationale verdrag van Parijs op in de Nederlandse wet. Het Klimaatakkoord is een set aan afspraken over hoe het doel moet worden gehaald.

Wat moet er gebeuren om het akkoord uit te voeren?

De eerste stap na de presentatie is het laten doorrekenen van de plannen door het Bureau voor de Leefomgeving. Onderzocht wordt of het akkoord echt leidt tot 49 procent minder uitstoot van CO2 in 2030. Als dit niet zo blijkt te zijn, gaan alle partijen opnieuw met elkaar om tafel. Vervolgens is het aan het kabinet om het akkoord wel of niet uit te voeren.

