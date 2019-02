Klimaatspijbelaars trekken door Antwerpen

Belgische klimaatspijbelaars vragen voor de achtste donderdag op rij om actie van de politiek tegen de opwarming van de aarde. Deze keer is Antwerpen het decor. De politie schat dat er zo’n 2500 scholieren op de been zijn.

Net als vorige week in Brussel loopt de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) mee, in gezelschap van Anuna De Wever, het Vlaamse gezicht van Youth for Climate.

Het is de vijfde keer dat scholieren in Antwerpen hun school links laten liggen en door hun stad marcheren. De meeste scholierenmarsen vonden plaats in Brussel. Vorige week telde de politie daar 7500 spijbelaars en een week daarvoor 11.000. Ook in steden als Gent, Genk en Luik zijn betogingen geweest. Donderdag wordt er ook in Mechelen gelopen.