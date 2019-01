Klimaatprotest spijbelscholieren in Brussel

Meer dan duizend spijbelende scholieren hebben donderdag de straten van Brussel doorkruist om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Zij maken zich zorgen over hun toekomst en willen dat meer actie wordt ondernomen. De mars verstoorde het verkeer maar verliep verder zonder incidenten.

De jongeren liepen via het centrum onder meer langs de ambtswoning van premier Charles Michel. Onder de noemer Youth for Climate marcheerden ze met veel kabaal verder tegen de autostroom in door de drukke Wetstraat. Daar scandeerden ze voor de Europese instellingen leuzen. De actie ‘Spijbelen voor het klimaat’ werd beëindigd met een sit-in op de Belliardstraat.

Begin december liepen 75.000 mensen in de Belgische hoofdstad mee in een klimaatmars.