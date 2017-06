Klimaatpanel VN gered na oproep Dijksma

Het klimaatpanel van de VN (IPCC) kan ongehinderd doorgaan met zijn werk. Door het wegvallen van Amerikaanse steun was dat onzeker, maar Europa vult het tekort van 1,8 miljoen euro op, bleek maandag in Luxemburg.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) riep haar EU-collega’s daar op hun bijdrage te verhogen. Ministers uit Oostenrijk, Duitsland, Finland, Slowakije, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk deden toezeggingen. De Europese Commissie verviervoudigt haar jaarlijkse bijdrage naar ruim 6 ton. Vanaf 2019 wordt dat 1,5 miljoen per jaar.

Dijksma kondigde vorige week al aan de Nederlandse bijdrage te verdubbelen, met 100.000 euro in twee jaar. „Laten we crowdfunden, 1,8 miljoen is niet zo veel”, zei ze maandag tegen de milieubewindslieden. „Laten we dat signaal vandaag sturen, zodat het panel zijn belangrijke werk kan blijven doen. Een kleine stap voor ons, maar het is een enorm belangrijk signaal.”