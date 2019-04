Klimaatmeisje: jongeren, gebruik je stemrecht

Het is volgens de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg „essentieel dat jonge Europeanen hun stemrecht gebruiken bij de komende Europese verkiezingen”. „Ik ben zelf nog te jong om te mogen stemmen, maar wie dat wel mag moet zijn stem uitbrengen om de klimaatcrisis te bezweren”, zei het beroemde klimaatmeisje in het Europees Parlement in Straatsburg voor tientallen camera’s.

„We moeten druk zetten op mensen in parlementen en op de oudere generatie, zodat ze begrijpen wat de volle betekenis is van de klimaatverandering. Zij hebben de meeste invloed, zij kunnen het stoppen”, aldus Thunberg. Ze riep de scholieren die spijbelen voor hun klimaatmarsen in heel Europa op met hun acties door te gaan. „Ze hebben geschiedenis gemaakt en ze doen het geweldig.”

De activiste is in het parlementsgebouw maar mag niet de plenaire zitting toespreken. Daarom is ze uitgenodigd in de milieucommissie van het parlement waar ze dinsdagmiddag haar visie uiteen zal zetten.