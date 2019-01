Klimaatmars Brussel trekt minder spijbelaars

De vierde mars in Brussel van spijbelende scholieren voor het klimaat trekt minder volk dan vorige week. Toen waren het er 35.000, maar donderdag lopen er volgens de politie 12.500 betogers door de straten. Wat meespeelt is dat ook in andere Belgische steden scholieren klimaatmarsen zijn gaan organiseren. Die in Luik trekt zo’n 10.000 leerlingen en studenten.

De scholieren willen de druk op politici opvoeren om meer actie ondernemen tegen klimaatverandering. Het begon een maand geleden met 3500 deelnemers in Brussel. Een week later waren het er ruim 12.000.

Afgelopen zondag liepen ongeveer 70.000 mensen mee in een klimaatmars in Brussel.