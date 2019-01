„Klimaatakkoord is financiële gatenkaas”

Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas. Veel kosten zijn ongedekt of verborgen en onduidelijk is wie ervoor opdraait. Daardoor zal Cultureel Planbureau (CPB) niet kunnen berekenen hoeveel lasten de burgers op hun nek gaan krijgen. Die conclusie is volgens De Telegraaf te trekken uit de grondige kostenanalyse die het economische bureau van de Rabobank op verzoek van de krant heeft gemaakt. De Rabo-economen voorzien dat de doorrekening van het CPB ‘complex en incompleet’ zal zijn.

„Veel van de kosten van het klimaatakkoord zullen ook over drie maanden niet duidelijk zijn’’, aldus de economen.

De doorrekening van het CPB wordt na de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart) voorzien, aldus De Telegraaf.