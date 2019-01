Klimaat nieuw struikelblok voor coalitie

Na afloop van het debat over het kinderpardon debatteert de Tweede Kamer woensdag over het klimaatakkoord. Een nieuw struikelblok voor de coalitie? Vier vragen, vier antwoorden.

Wat houdt het klimaatakkoord in?

Het klimaatakkoord is een pakket maatregelen gericht op vermindering van de CO2-uitstoot met tenminste 49 procent in 2030. Allerlei belanghebbende partijen, waaronder het bedrijfsleven en vakbonden, deden op verzoek van de regering mee aan de besprekingen. De milieubeweging onderhandelde aanvankelijk ook mee, maar stapte een dag voor de presentatie van het akkoord –op 20 december vorig jaar– uit de onderhandelingen. De milieuorganisaties vinden dat er een CO2-heffing voor het bedrijfsleven moet komen. Daar zijn de werkgevers tegen. Oud-minister Nijpels van Milieu (VVD) leidde de onderhandelingen. In totaal doet Nijpels zo’n 600 voorstellen om het gestelde doel te halen.

Denken de coalitiepartners verschillend over dit akkoord?

Ja. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stelde bijna drie weken geleden in De Telegraaf dat het klimaatakkoord niet zijn akkoord is en zinspeelde zelfs op een mogelijke val van het kabinet. Ook noemde hij coalitiegenoot Jetten (D66) een „klimaatdrammer.” CDA-fractievoorzitter Buma vroeg al eerder van het kabinet aandacht voor de betaalbaarheid van de klimaatmaatregelen. D66 en ChristenUnie vinden ook dat daar op gelet moet worden, maar zij leggen meer dan VVD en CDA nadruk op de noodzaak om de klimaatdoelen te halen. De oppositie zal woensdag proberen de verschillen tussen de coalitiepartijen bloot te leggen.

Gaat het kabinet hierover struikelen?

Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Over het gestelde doel zijn de partijen het wel eens, maar ze denken verschillend over de weg waarlangs de overheid het doel moet bereiken.

Hoe gaat het verder na het debat?

Op dit moment rekenen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving het klimaatakkoord door. Op 13 maart, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen, komen de resultaten ervan naar buiten. Premier Rutte heeft al gezegd dat het daarna nog enkele maanden duurt voor het kabinet met reactie daarop komt met concrete maatregelen. Binnen de coalitie zullen pittige onderhandelingen plaats moeten vinden. Omdat in het klimaatakkoord nog veel losse eindjes zitten, moet de politiek keuzes maken. Deskundigen noemen het akkoord zoals het er nu ligt „een financiële gatenkaas.”

Het kabinet moet ook enkele oppositiepartijen mee zien te krijgen. Want het ziet ernaar uit dat de coalitie na juni dit jaar de nipte meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. GroenLinks, een van de partijen die het kabinet aan de noodzakelijke steun kan helpen, heeft in een initiatiefwet aangekondigd dat er een CO2-heffing voor bedrijven moet komen. Als de coalitie daar niet aan wil, steunt de partij geen enkele milieumaatregel van het kabinet.