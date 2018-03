Klimaat en energie blijven achter in Nederland

Nederland is het afgelopen jaar dichterbij de meeste VN-doelen voor een duurzamere wereld gekomen, maar op energie- en klimaatgebied blijft ons land achterlopen. Dat blijkt uit een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zijn door de VN-lidstaten in 2015 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen aangewezen die de internationale gemeenschap in 2030 moet halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eind te maken aan honger en armoede en schoon water, schone energie en goed onderwijs voor iedereen.

Het CBS onderzoekt elk jaar hoe Nederland het doet. Vorig jaar bleek uit de eerste meting ook al dat op het gebied van schone energie en de uitstoot van broeikasgassen ons land flink achterloopt in vergelijking met andere Europese landen. Daar is in de tweede meting geen verandering in gekomen. Ook de aanpak van ongelijkheid blijft achter.

Maar voor de meeste indicatoren is een positieve ontwikkeling te zien, aldus het CBS. Vooral de economische doelstellingen en die voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid laten een positieve lijn zien.