Klaver: verdediging Hennis niet overtuigend

GroenLinks-leider Jesse Klaver vond de verdediging van minister Jeanine Hennis (Defensie) in het debat over het mortierongeval in Mali „niet overtuigend”. Volgens Klaver nam Hennis wel de aanbevelingen maar niet de conclusies over van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. „Geen sterke verdediging”, aldus Klaver.

De GroenLinks-leider constateerde wel dat Hennis „haar verantwoordelijkheid heeft genomen” door af te treden. De vraag of ze nog kan terugkeren in een kabinetspost noemde hij „vanavond niet aan de orde”.