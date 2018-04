Klaver rekent op steun Pechtold over memo’s

GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat ervan uit dat documenten over de afschaffing van de dividendbelasting uiteindelijk boven tafel zullen komen. Hij rekent daarbij op de steun van D66-voorman Alexander Pechtold.

De leiders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben tot dusver gezegd dat ze tijdens de formatie geen ambtelijke memo’s over de dividendbelasting hebben gezien, of zich dat in ieder geval niet kunnen heugen. Maar het ministerie van Financiën erkent na berichtgeving van Trouw dat die stukken wel degelijk bestaan.

Klaver zei in een eerder debat over de kwestie dat eventuele memo’s met de Kamer moeten worden gedeeld en vroeg Pechtold of die het daarmee eens was. „Ja”, was het antwoord van de D66-leider. Klaver gaat ervan uit dat hij nog steeds op diens steun kan rekenen. „Zijn antwoord was volstrekt helder. Dit is het moment, maak ze publiek.”