Klaver: rechts kan geen partner kabinet zijn

Jesse Klaver van GroenLinks gaat ervan uit dat het kabinet in de nieuwe Eerste Kamer gaat kiezen voor samenwerking met de linkse oppositie. „Het kabinet moet kiezen: gaat het over rechts of over links. Ik ga ervan uit dat het kiest voor de klimaatdoelen van Parijs. Dat betekent dat samenwerking op rechts geen optie is.”

Hij kan zich ook niet voorstellen dat regeringspartijen D66 en ChristenUnie „staan te popelen” om samen te werken met Forum voor Democratie, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Ook GroenLinks won flink. Die partij gaat van vier naar negen zetels in de senaat.