Klaver over wachtgeld: ik zou het niet doen

GroenLinks-leider Jesse Klaver had naar eigen zeggen zelf geen wachtgeld gehouden bovenop zijn salaris als Kamerlid. Zijn fractiegenoot Isabelle Diks kwam dinsdag in opspraak toen bleek dat zij geld ontving na haar werkzaamheden als wethouder in Leeuwarden.

„Ik zou het niet doen. Als ik naar mezelf kijk, zou ik zeggen: ik wil het niet”, zegt Klaver. Kamerleden hebben in sommige gevallen recht op extra wachtgeld, maar het gaat er ook om „of je vindt dat je dit er nog bij wil hebben, bovenop toch wel een riant salaris als Kamerlid”. Dat is een „persoonlijke afweging”, aldus Klaver.

Hij wist niet dat Diks nog extra geld kreeg na haar wethouderschap in Leeuwarden, zo’n 7000 op jaarbasis volgens de Volkskrant. Nadat de GroenLinks-fractie haar erop had aangesproken, heeft Diks beloofd het geld terug te betalen. Klaver was liever eerder zelf ingelicht door zijn fractiegenoot. „Als ik het eerder had geweten, hadden we dit gesprek eerder gehad, en had Isabelle misschien ook wel eerder gezegd dat dit niet gepast is”, aldus de GroenLinks-leider.

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ontving de afgelopen jaren wachtgeld, omdat hij in de vorige kabinetsperiode staatssecretaris en minister was. Hij ontving enkele tienduizenden euro’s extra per jaar, en liet dinsdag weten daar geen spijt van te hebben. „Ik zie het als een recht dat ik heb verdiend door werk dat ik heb gedaan.”

Kamerleden ontvangen jaarlijks zo’n 120.000 euro, inclusief alle toeslagen en uitkeringen. Dijkhoff heeft recht dat aan te vullen, tot het salaris dat hij als bewindspersoon ontving. Het geld is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van zijn vorige baan en daarmee is het ook moreel verdedigbaar dat hij zijn salaris als Kamerlid aanvult, zo redeneert Dijkhoff.