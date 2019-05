Klaver: links heeft gewonnen van rechts

Linkse politiek heeft gewonnen van rechtse politiek, maakt GroenLinks-leider Jesse Klaver op uit de voorlopige exitpoll van de Europese verkiezingen. Zijn partij boekt volgens die peiling een kleine winst, maar de vermoedelijke overwinning van de PvdA stemt Klaver "onwijs blij voor progressief en links Nederland".

GroenLinks heeft het bovendien "weer beter gedaan dan bij de Provinciale Statenverkiezingen" van twee maanden geleden, zegt Klaver. Dat is "een uitslag waar we echt mee in onze handjes knijpen".

Klaver ziet de voorlopige exitpoll, die GroenLinks vier zetels belooft en de PvdA vijf, als een nederlaag van "het negativisme". "Met alle campagnegeweld en alle aandacht heeft de VVD één zeteltje gewonnen. En je ziet dat de PvdA en GroenLinks het samen beter hebben gedaan."

Dat onderstreept ook GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout, die namens de Europese groene partijen een gooi doet naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Hij feliciteert en dankt zijn "Spitzencollega", PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. "Hij heeft ervoor gezorgd dat wij samen in de lift zitten en dat rechts ondanks alle aandacht veel minder heeft gescoord."

Eickhout meent dat "dit nog maar het begin" is van "een groene en progressieve golf" in Europa. Die golf moet ervoor zorgen "dat de sociaaldemocratische en christendemocratische middenpartijen in het Europees Parlement het samen niet meer kunnen maar dat ze ons nodig hebben voor een meerderheid voor een sociaal en groen Europa".