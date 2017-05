Klaver komt praten bij stap in zijn richting

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil best opnieuw praten met VVD, CDA en D66, maar dan moet er wel een stap in zijn richting worden gedaan. Klaver zei dat vrijdag na een gesprek met informateur Edith Schippers. De formatieonderhandelingen tussen het ‘motorblok’ van VVD, CDA , D66 en GroenLinks liepen eerder stuk op het thema migratie. Als er „inhoudelijk bewogen wordt” is hij bereid weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, zei hij. „Dat heb ik altijd gezegd.”

Klaver ziet ook andere mogelijkheden. De partijen van het motorblok zouden elkaar los kunnen laten, zodat er ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld een centrumlinkse coalitie. Ook een minderheidskabinet is een optie, zei Klaver.

Schippers praat vrijdag met een groot aantal fractieleiders in een poging om uit de impasse te komen waarin de kabinetsformatie is beland. Met rest heeft zij telefonisch contact.