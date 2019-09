Klaver: ik ben loser, geen ervaring met drugs

Een opvallende ontboezeming van GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver woensdag in de Tweede Kamer, die ook nog eens tot grote hilariteit leidde. „Ik ben echt een totale loser binnen onze partij’, zei hij. „Ik word echt uitgelachen, ik heb nul ervaring met drugs.”

Hij wees toen op zijn fractie: „Je ziet ze daar al schamper kijken.” De Kamer barstte daarop in lachen uit. Klaver benadrukte het grote verschil in ervaring met drugs tussen hem en zijn fractiegenoten tijdens een debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet.

De GroenLinks-voorman reageerde op een vraag van fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die ziet drugsgebruik totaal niet zitten en worstelt dan ook met het liberale standpunt van GroenLinks over het gebruik van drugs. Hij wees daarbij ook op de moord op een advocaat in Amsterdam. Segers vroeg om „kritische overpeinzingen” van GroenLinks, nadat Klaver eerder zelf hiertoe regering en coalitie had opgeroepen.