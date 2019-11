Klaver blij met ‘beweging’ over pensioenen

GroenLinks-leider Jesse Klaver is „blij met de beweging” van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in het pensioendossier. Koolmees wil pensioenkortingen volgend jaar grotendeels uitstellen, zo is uitgelekt. Ook een verhoging van pensioenpremies gaat wat hem betreft in 2020 niet door.

GroenLinks en PvdA hadden gedreigd het pensioenakkoord dat Koolmees eerder sloot met vakbeweging en werkgevers niet te steunen als de kortingen toch zouden plaatsvinden. In dat geval zou Koolmees het pensioenakkoord niet door de Eerste Kamer krijgen.

De PvdA wil nog niet reageren op het bericht dat de pensioenkortingen uitgesteld worden. Dat is nog niet officieel bevestigd. Koolmees debatteert volgende week donderdag met de Kamer over de pensioenen.

Veel pensioenfondsen zijn in financiële problemen gekomen door de lage rente die ze moeten hanteren. Koolmees wil volgens bronnen alleen korten als pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van minder dan 90 procent. Alleen bij enkele kleinere fondsen is dat vermoedelijk het geval.

50PLUS ziet het voornemen van Koolmees als een verkiezingstruc. „Uitgesteld tot aan de verkiezingen van 2021!” twitterde Kamerlid Corrie van Brenk. „Dan weet u op wie u moet stemmen.”