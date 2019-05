Klaver ‘baalt’ van uitlatingen over Özdil

GroenLinks-leider Jesse Klaver betreurt wat hij heeft gezegd over zijn opgestapte fractiegenoot Zihni Özdil. Dat was "lelijke politiek", zegt hij voor de camera van de NOS.

Özdil maakte dinsdagavond bekend dat hij uit de Tweede Kamer vertrekt. Klaver legde vervolgens uit dat de fractie hem te verstaan had gegeven dat hij moest opstappen. Özdil zou "keer op keer afspraken en vertrouwelijkheid schenden" en collega’s door "ontoelaatbaar gedrag" een onveilig gevoel geven.

Daarop sprak Özdil van "karaktermoord". Klaver "baalt" nu van "de dingen die ik over Zihni heb gezegd. Daarmee is er gewoon een heel lelijke situatie, de lelijkste politiek die er bestaat. Daar heb ik zelf aan bijgedragen en dat is niet goed."

Özdil wil "het hier maar bij laten. We zijn het in ieder geval met elkaar eens dat het lelijke politiek is. Ik wens Jesse het beste."