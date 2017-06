Klaver als eerste bij informateur

Jesse Klaver van GroenLinks is maandagmorgen als eerste leider van een oppositiepartij bij informateur Herman Tjeenk Willink aangeschoven. Die wil van de oppositiepartijen horen wat zij „inhoudelijk van belang achten”. Hij spreekt op deze dag alle oppositieleiders behalve PVV-voorman Geert Wilders, die voor de eer heeft bedankt.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. De eerste ronde is woensdag. Een dag eerder spreken ze nog een keer met Tjeenk Willink. Die zal daarna zijn eindverslag inleveren waarna de Tweede Kamer er waarschijnlijk woensdag over debatteert. Dan moet er ook een nieuwe informateur worden aangewezen.