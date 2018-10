Klager over Grapperhaus wraakt tuchtrechter

Een van de tuchtrechters die moet oordelen of minister Ferd Grapperhaus als advocaat buiten zijn boekje is gegaan, heeft de schijn van partijdigheid tegen, vindt Grapperhaus’ tegenpartij. Daarom eist fiscalist Karim Aachboun dat de tuchtrechter wordt vervangen.

Aachboun wraakt Robert Hein Broekhuijsen, lid van het vijfkoppige hof van discipline dat zich over de zaak buigt. Als officier van justitie heeft Broekhuijsen in een grote vastgoedfraudezaak een neef van Grapperhaus achter de tralies gekregen. Daardoor vindt hij dat hij Grapperhaus nog iets is verschuldigd, vreest Aachboun. Broekhuijsen kan in ieder geval niet vrij over de zaak oordelen, meent hij.

Het hof van discipline behandelt de tuchtzaak tegen Grapperhaus op 12 november. Het hof bepaalt dan of de minister van Justitie en Veiligheid twee jaar geleden, toen hij als advocaat tegenover Aachboun stond, over de schreef is gegaan en de Amsterdamse fiscalist heeft benadeeld.

Volgens Aachboun heeft Grapperhaus indertijd de rechter misleid en vertrouwelijke informatie over hem met anderen gedeeld. Grapperhaus ontkent dat en kreeg al eens gelijk van een lagere tuchtrechter.