Kippenboeren: meer controle om fipronilcrisis

De pluimveesector wil een nieuw meldpunt voor misstanden, meer controles en een beter keurmerk voor pluimveehouders. Zo willen de boeren affaires als het fipronilschandaal van afgelopen zomer in het vervolg voorkomen. Toezichthouder NVWA moet de sector voortaan eerder en beter inlichten als hij op wantoestanden is gestuit.

Er moeten volgens de pluimveehouders certificaten en regels komen voor alles wat een boer op zijn bedrijf laat doen, en voor alle bestrijdingsmiddelen en andere producten die hij gebruikt. Eieren moeten bij iedere tussenstap op hun weg van kip naar consument worden gecontroleerd. Wie constateert dat er wat misgaat, kan terecht bij een nieuw meldpunt dat in Nieuwegein moet komen.

Het keurmerk IKB Ei krijgt een onafhankelijke toezichthouder. De pluimveesector wil dat de overheid boeren voortaan verplicht aan het keurmerk mee te doen.

De vondst van het giftige fipronil in eieren veroorzaakte vorig jaar in Nederland grote onrust, hoewel er zo weinig van het bestrijdingsmiddel in de eieren zat dat er voor mensen geen gevaar bestond. Pluimveehouders hadden op grote schaal een bedrijf ingehuurd dat opvallend goede resultaten bij de bestrijding van bloedluis had geboekt. Later bleek dat dit bedrijf zich bediende van het verboden fipronil.

Binnenkort brengt de commissie die zich in opdracht van het kabinet over de affaire heeft gebogen verslag uit. De pluimveehouders hebben in de tussentijd zelf vast gekeken wat er is misgegaan en wat ze kunnen verbeteren. Ze verwachten ook beterschap van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Boeren klaagden over gezwalk van de toezichthouder toen duidelijkheid juist geboden was om te voorkomen dat consumenten in paniek raakten.