Kindervragenuur over koning, pesten en plastic

Kinderen nemen dinsdagmiddag opnieuw de Tweede Kamer over. Vanaf de blauwe Kamerzetels voelen ze het kabinet aan de tand over de strijd tegen pesten, dierenmishandeling, zwerfplastic of een vijandelijke aanval. En ze willen weleens van premier Mark Rutte weten of hij of toch koning Willem-Alexander de eindbaas is van Nederland.

De Tweede Kamerleden staan hun vergaderzaal om 12.30 uur voor een uur af voor de tweede editie van het Kindervragenuur. De nieuwbakken traditie zet de Internationale Dag van de Rechten voor het Kind (woensdag) luister bij. Na de kinderen zijn de volwassenen weer aan de beurt voor hun wekelijkse vragenuur met het kabinet.

Dit jaar bevolken zevende- en achtstegroepers uit Genemuiden, Nieuw-Vennep, Ossendrecht, Lisse en Zeist de Kamerbankjes. De Nieuw-Vennepse kinderen willen bijvoorbeeld van het kabinet weten of Nederland een oorlog „of een groot gevecht met vuurwapens” wel aankan. Leeftijdsgenoten uit Lisse vragen zich af waarom pesten eigenlijk niet strafbaar is.

Kamerleden staan klaar om te assisteren en uit te leggen hoe je een minister het vuur na aan de schenen legt. Kamervoorzitter Khadija Arib bewaakt, net als bij de gewone Kamerleden, de orde en ziet „daar enorm naar uit”. De primeur van vorig jaar smaakte naar meer, vindt ze.