Kinderen ondervragen kabinet in Tweede Kamer

Vragen over gymnastiek op school, de gevolgen over het einde van de gaswinning in Groningen en het feit dat kinderen onder de achttien geen stemrecht hebben. Dat waren enkele onderwerpen die aan de orde kwamen in het allereerste Kindervragenuur in de Tweede Kamer.

Een flinke kabinetsdelegatie was hiervoor naar de Kamer getogen. Naast premier Mark Rutte waren er nog vier ministers en twee staatssecretarissen. Het Kindervragenuur wordt een jaarlijks terugkerend evenement rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Kamervoorzitter Khadija Arib wil zo „jongeren heel letterlijk betrekken bij ons werk”.

In een Kamer gevuld met 150 schoolkinderen uit het hele land kreeg Rutte de eerste vraag over het stemrecht. Hij moest ze teleurstellen; hij ziet niets in jonger stemmen. „Invloed kun je op zoveel andere manieren hebben”, zei hij. Bijvoorbeeld in jongerenorganisaties van politieke partijen of in een leerlingenraad op school.

Rutte beloofde Ruby Moll van een school in Almere wel dat hij het onderwerp nog in de ministerraad zal bespreken. Het was niet het enige succesje voor de kinderen. Minister Arie Slob (Basisonderwijs) beloofde de school van een vragensteller te bezoeken om te zien hoe het daar staat met het gymnastiekonderwijs.

Een uur lang konden de kinderen vragen stellen, net zoals in het ‘echte’ Vragenuur op dinsdagmiddag in de Kamer. „Goede vraag”, klonk het regelmatig uit de mond van een enthousiaste bewindsman. Niet altijd waren de kinderen tevreden met of verrast door een reactie van een bewindspersoon. „Dat was het antwoord zoals ik al had verwacht. Ik dank u wel”, reageerde een vragensteller op een minister.