Kinderen Belgische Syriëstrijder bij oma

De twee kinderen van een Syriëstrijder die maandag in België zijn aangekomen, mogen bij hun oma in Beringen in Belgisch-Limburg blijven. Dat heeft de jeugdrechter bepaald nadat volgens de advocaat van de grootmoeder een risicoanalyse is gemaakt.

De 29-jarige Vlaamse moeder van de nu 2 en 4 jaar oude meisjes was in 2013 naar het kalifaat van IS afgereisd. De meisjes werden in Syrië geboren. Na de dood van haar man, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki uit Vilvoorde, ontvluchtte zij Syrië in 2017 en werd zij vervolgens in Turkije veroordeeld tot tien jaar celstraf.

Volgens Het Belang van Limburg ondersteunt het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn het gezin en krijgen de kinderen traumabegeleiding. Het agentschap houdt ook mensen in de omgeving van de kinderen in het oog op tekenen van radicalisering. In dat geval zouden ze weggehaald kunnen worden.

De Belgische autoriteiten zijn nog bezig zes andere kinderen teug te halen die in een Koerdisch kamp zitten.