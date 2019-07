Kind krijgt niet meer dan twee wettelijke ouders

Het kabinet gaat het niet mogelijk maken dat een kind meer dan twee wettelijke ouders heeft. Dat wordt vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt, bevestigen ingewijden aan het ANP na berichtgeving van RTL Nieuws.

In de nieuwe regeling houden twee ouders het wettelijk gezag over het kind. Er komt wel deelgezag voor maximaal twee andere ouders zoals pleegouders of stiefouders. Ze krijgen dan beperkte invloed. Ze kunnen bijvoorbeeld met het kind naar de huisarts of cijfers op school opvragen.

De Staatscommissie Herijking ouderschap pleitte in 2016 voor vier wettelijk erkende ouders. Juridische ouders hebben meer rechten en plichten tegenover het kind. Door de komst van andere vormen dan het traditionele gezin zou dat nodig zijn, aldus de commissie. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in 2017 uitten diverse wetenschappers forse kritiek op het rapport.

Maar zover als het rapport gaat de nieuwe regeling dus niet. Vooral D66 maakt zich sterk voor het meerouderschap, maar vindt de ChristenUnie en het CDA tegenover zich in de coalitie. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is voor het regelen van meerouderschap. Duidelijk was al dat het regeerakkoord de Kamer niet belet om wetgeving rond meerouderschap en meeroudergezag deze kabinetsperiode mogelijk te maken. Nu komt het kabinet dus toch zelf met een regeling.

SGP-leider Van der Staaij is bezorgd over het nieuws. „Met wat hier ligt kan ik absoluut niet blij zijn. Wat ik mis, is de overtuiging dat kinderen het beste af zijn als ze bij hun natuurlijke ouders kunnen opgroeien. Het biologisch ouderschap wordt gereduceerd tot iets wat niet heel belangrijk is.” Het natuurlijke gezin wordt volgens hem „een van de varianten.”

Het besluit leidt ook tot teleurstelling bij belangenorganisaties. Het COC, dat opkomt voor de belangen van onder anderen homoseksuelen, zegt „uiterst bezorgd” te zijn. „Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klassenavond, maar hun kind wordt wees als de officiële ouders overlijden. Dat vind ik onacceptabel”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Verder komt er een nieuwe regeling voor draagmoeders. Bij het draagouderschap moet volgens de plannen al voor de geboorte duidelijk zijn wie de ouders zijn. Dat moet dan bij de rechter worden geregeld. Elk draagmoederschap zal in een register worden vastgelegd zodat kinderen altijd hun biologische ouders kunnen terugvinden. Op de geboorteakte komt de naam van de wensouders. Ook wordt draagmoederschap in het buitenland mogelijk.

