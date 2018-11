„Kijken naar inburgeringsplicht voor Turken”

De regering gaat kijken of de inburgeringsplicht ook kan gelden voor Turkse nieuwkomers. Dat zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in reactie op een voorstel van D66 en CDA.

Nu geldt de plicht nog niet voor Turkse nieuwkomers. Dat is vastgelegd in een associatieovereenkomst tussen Nederland en Turkije, maar de twee partijen denken dat er juridische ruimte is om daar verandering in te brengen. Ze verwijzen daarbij naar een arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2014.

Koolmees zei in een debat de mogelijkheid te willen bestuderen, samen met staatssecretaris Mark Harbers (Migratie). Hij verwees daarbij naar zijn bredere plannen om het inburgeringsstelsel te hervormen.