Kijken: de ‘algemene beschouwingen’ van Kees van der Staaij

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft het nieuw te vormen kabinet woensdag opgeroepen om de staatsschuld aan te pakken. Hij deed dat in het televisieprogramma Pauw.

Van der Staaij refereerde daarbij aan Jozef, die als onderkoning van Egypte in goede tijden de graanschuren vulde voor de magere jaren. „Zo moet het kabinet de staatsschuld aanpakken nu het economisch beter gaat. Vermorzel de molensteen van de staatsschuld!”

Er zijn dit jaar geen Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. De Kamer wil de discussie over de begroting later combineren met het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Tv-programma Pauw geeft de diverse fractievoorzitters daarom een podium om in één minuut hun ‘algemene beschouwingen’ voor te dragen.