‘Kijk op Prinsjesdag naar stijging cao-lonen’

De linkse oppositie wil dat het kabinet in kaart brengt of de recente oproep van premier Mark Rutte aan het bedrijfsleven om scheutiger te zijn met salarissen, effect heeft. Op Prinsjesdag willen GroenLinks, PvdA en SP horen of de in de tussentijd afgesloten cao’s voldoende verbetering laten zien.

Rutte dreigde onlangs op een VVD-bijeenkomst de belastingverlaging die het kabinet aan bedrijven heeft beloofd niet door te laten gaan. Hij zei dat ondernemingen eerst maar eens over de brug moeten komen met substantiële loonsverhogingen. Maar hij zei niet hoeveel er dan bij moet en wanneer hij uiterlijk resultaten wil zien.

De uitspraken van de premier vielen goed bij de oppositie, maar die wil nu wel boter bij de vis. De linkse partijen dringen aan op enige voortvarendheid, omdat de verlaging van de vennootschapsbelasting deel uitmaakt van het belastingplan voor 2020 dat komend najaar wordt behandeld. Er moet voldoende tijd overblijven om de plannen eventueel te wijzigen, vinden zij.