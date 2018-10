Kiezer vertrouwt Rutte niet meer

Een kleine meerderheid van de kiezers (53 procent) kan zich volgens de laatste peiling van Maurice de Hond vinden in de motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in de premier begin vorige week op vanwege zijn optreden rond de kwestie van de dividendbelasting.

Een op de vijf (20 procent) ondervraagde panelleden die VVD stemmen, vindt zelfs dat Rutte moet opstappen.

Van de CDA-kiezers uit de steekproef is 43 procent het eens met de motie die, als hij was aangenomen, een einde had gemaakt aan Ruttes premierschap.

In de Tweede Kamer stemden 49 Kamerleden voor de motie, waaronder die van Ruttes voormalige coalitiegenoot PvdA. Dat ligt gevoelig, want de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zou steun van de sociaaldemocraten goed kunnen gebruiken als ze haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt.