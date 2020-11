Khadija Arib wil door als voorzitter van de Tweede Kamer

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil opnieuw de Tweede Kamer in en daar het liefst voorzitter blijven. In De Telegraaf zegt ze dat ze het werk nog steeds leuk vindt en eervol om te doen. Arib zit voor de PvdA al sinds 1998 in de Kamer en is sinds 2016 voorzitter.

Arib zegt dat ze het voelt „als mijn maatschappelijke plicht om als voorzitter door te gaan en weer op de lijst van de PvdA te gaan. Continuïteit, stabiliteit en ervaring is belangrijk in de Kamer en zeker ook voor het Kamervoorzitterschap.”

Als ze niet wordt herkozen tot voorzitter, gaat ze verder als Kamerlid.

De PvdA presenteert eind november de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart.