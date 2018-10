„Keuzehulp voor zwangeren moet neutraal zijn”

Organisaties die keuzehulp aan zwangere vrouwen bieden, moeten dat neutraal en onafhankelijk doen. Als organisaties vrouwen een bepaalde kant op sturen, moeten ze niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie, vindt Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

Ellemeet doelt met haar pleidooi op Siriz, een stichting die in 2010 voortkwam uit de Vereniging Ter Bescherming voor het Ongeboren Kind. Volgens Ellemeet gaat de organisatie te sturend te werk en verspreidt ze „medische onjuiste informatie”. Ellemeet wil weten wat staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) onder „onafhankelijke keuzehulp” verstaat.

De Groene berichtte vorige maand over Siriz en beschreef onder meer een chatgesprek. Daarin vroeg een Siriz-medewerker aan een zwangere vrouw of die, als ze op haar tachtigste zou terugkijken, een abortus als de juiste beslissing zou beschouwen. „Deze informatie is voor mij de reden om niet te financieren vanuit de overheid”, aldus Ellemeet.

Ellemeet vindt Lilianne Ploumen (PvdA) aan haar zijde. „Kan het kabinet garanderen dat er geen cent gaat naar organisaties die medisch onjuiste informatie geven”, vroeg Ploumen donderdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat Ellemeet „klakkeloos achter een lastercampagne” aan loopt en dat GroenLinks is „geradicaliseerd” in haar standpunt.

Blokhuis liet vorige maand aan de Kamer weten aan „kwaliteitsstandaarden” te werken waaraan al dit soort organisaties voor 2019 moeten voldoen. Ellemeet en Ploumen dringen erop aan die voor 1 december af te hebben.